شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والمملكة المتحدة يؤكدان أهمية الحوار لتعزيز الاستقرار والسلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العراق والمملكة المتحدة، أهمية الحوار المستمر والعمل المشترك لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، (خلال تواجده في العاصمة البريطانية لندن، على هامش زيارة وفد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى لندن)، بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية هاميش فالكونر.

وأشارت الخارجية العراقية إلى أنه تم مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأعرب فؤاد حسين - خلال اللقاء - عن تقدير العراق لدور المملكة المتحدة في دعم القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

من جانبه، أكد هاميش فالكونر التزام المملكة المتحدة بتعزيز الشراكة مع الدول الصديقة في المنطقة، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل البناء والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن العلاقة بين بلاده وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن بريطانيا شريك استراتيجي للعراق، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق وصل إلى 63 مليار دولار خلال عامين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته (واع) - أن السوداني استقبل ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال؛ حيث لفت السوداني إلى أن البيئة الاستثمارية باتت جاذبة لمختلف أنواع النشاطات الاستثمارية والتنموية، منوها بأن بلاده أجرت إصلاحات حقيقية، ووضعت تسهيلات وإجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص، ونفذت إصلاحات في الواقع الضريبي والجمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية.