شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الوقت حان لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين وإنهاء الصراع القائم ومواجهة عدم شرعية وقانونية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الأربعاء،، إنه يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة.

وأعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي للجهود التي قدموها، وجهود كل الأطراف المشاركة في الاجتماع الدولي الثالث لدعم حل الدولتين، مضيفا أن الواقع الفلسطيني في الوقت الحالي صعب للغاية بسبب شدة وقسوة العدوان الاسرائيلي الغاشم المستمر منذ أكثر من عام وفشل المجتمع الدولي في تأمين الحماية للحقوق الفلسطينية الأساسية.

وأوضح أن حرب الابادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تسببت في استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني وإصابة اكثر من 140 ألف آخرين معظمهم من النساء والأطفال، مضيفا أنه منذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تقوض حل الدولتين ببناء المزيد من المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين تتعرض اليوم لحالة من التقييد الكبيرة وخاصة وكالة الأونروا التي واجهت الكثير من الانتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن مواجهة هذه الانتهاكات تتطلب موقفا دوليا موحدا .

وتابع مصطفى قائلا إن لا يمكن استبدال وكالة الأونروا التي بدأت منذ أكثر من 70 عاما بتفويض بقرار من الأمم المتحدة، مضيفا أنها أمنت الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين ، كما شدد على ضرورة رفض القرار الاسرائيلي بوضع حد لعمل الأونروا.

وتأسس "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وهذا الاجتماع الثالث للتحالف، وعُقد أول اجتماع له في نهاية أكتوبر الماضي في الرياض، والاجتماع الثاني في بروكسل نهاية نوفمبر الماضي.