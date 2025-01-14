شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فرنسية: ماكرون يزور لبنان الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزيارة لبنان، الجمعة المقبلة، حسبما أفادت اليوم /الثلاثاء/ وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن الرئاسة اللبنانية.



وقالت الرئاسة اللبنانية - في بيان - إن الرئيس جوزيف عون، بحث مع السفير الفرنسي إيرفيه ماجرو "الترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بها إلى لبنان يوم الجمعة المقبل".



وكانت الرئاسة الفرنسية قد ذكرت الخميس الماضي، أن الرئيس الفرنسي ماكرون سيزور لبنان في القريب العاجل، وذلك بعد أن تحدث ماكرون إلى جوزيف عون لتهنئته بانتخابه رئيسًا.



وقال الإليزيه - في بيان - إن فرنسا ستدعم جهود عون للتوصل سريعًا إلى تشكيل حكومة قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار والأمن وسيادة لبنان.



وتمنى ماكرون كل النجاح للرئيس اللبناني المنتخب عون، واتفق معه خلال مكالمة هاتفية على أن "يزور لبنان قريبًا جدًا"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.