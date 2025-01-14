شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المكلف بلبنان نواف سلام: يداى ممدودتان للجميع لإنقاذ لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة المكلف بلبنان نواف سلام فى أول تصريح له عقب إعلان تنصيبه برئاسة الحكومة أمس الاثنين، " يداى ممدودتان للجميع من أجل إنقاذ لبنان".

جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب لقائه رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى بمناسبة اختياره لتشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا: لست من أهل الإقصاء بل الوحدة والشراكة"، متعهدا ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

ودعا سلام للعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها، وشدّد على أنّ "على الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال".



وقال: "لتطبيق اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وعلينا تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصاف المودعين الذين خسروا أموالهم".