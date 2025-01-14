شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان المكلف: سنعمل من أجل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نواف سلام رئيس حكومة لبنان المكلف، إن التصدي لنتائج العدوان الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم، مضيفا: "حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن".

وشدد نواف سلام خلال مؤتمر صحفى، على أهمية العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد يحفظ نموا شاملا ومستداما.