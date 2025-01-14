شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 35 فلسطينيا فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا على الأقل من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين أشقاء، وأسرى سابقين، فيما توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، وسلفيت، جنين، وطولكرم، والخليل.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين في عدة بلدات، ويحتجزهم لساعات ويفرج عنهم لاحقاً