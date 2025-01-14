شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تدين التجاوزات في قرى الجزيرة وتعد بمحاسبة مرتكبيها والان مع تفاصيل الخبر

أدانت القوات المسلحة السودانية، ما وصفته بالتجاوزات الفردية، في بعض مناطق ولاية الجزيرة، وأكدت حرصها على قواعد القانون الدولي، وحرصها على محاسبة المتورطين في أي تجاوزات حدثت في قرى كنابى وقرى الولاية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان رسمي نشرته وكالة سونا للأنباء، اليوم الثلاثاء :"تدين القوات المسلحة التجاوزات الفردية التي جرت مؤخراً ببعض المناطق بولاية الجزيرة عقب تطهير مدينة ود مدني، وتؤكد في ذات الوقت تقيدها الصارم بالقانون الدولي وحرصها على محاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات تطال أي شخص بكنابي وقرى الولاية طبقاً للقانون".

وتابعت :"كما نشير إلى متابعتنا اللصيقة للحالة الأمنية بالمنطقة بالتنسيق مع لجنة أمن ولاية الجزيرة، وذلك لتأمين كافة المناطق وتفويت الفرصة على الجهات المتربصة بالبلاد التي تحاول استغلال أي تجاوزات فردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها في الوقت الذي تلوذ فيه بالصمت حيال جرائم الحرب المستمرة والمروعة التي ترتكبها مليشيا آل دقلو الإرهابية حيال المدنيين".