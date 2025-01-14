شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: متفائلون بتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، عن أمله أن تكون هناك عملية سياسية في سوريا تحفظ حقوق جميع السوريين ووحدة وسلامة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هناك فرصة أمام سوريا والمنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.

قال الصفدي في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الدنمركي، إن نجاح محادثات وقف إطلاق النار خطوة أساسية لوقف معاناة أشقائنا في غزة، معربا عن تفاؤله بتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.