شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن دمارا كبيرا لحق بالطابق الثاني في المستشفى الإندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن أحد الأطباء أصيب بجروح خطيرة عند محاولته الخروج من باب المستشفى، بينما تسببت غارة للاحتلال في تدمير مولدات الكهرباء ومحطات الأوكسجين فيه.

وأفادت المصادر بأن المستشفى يفتقد للمياه والطعام ويواجه حصارا مطبقا، والوضع متدهور وبات كارثيا منذ خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، مضيفة أن آليات الاحتلال تحاصر المستشفى وتواصل إطلاق النيران في محيطه، وأوضحت أن المحاصرين داخل المستشفى معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

وأشارت إلى أن المستشفى بات لا يملك القدرة على تقديم خدمات طبية، كما نفدت المستلزمات الطبية، ما يهدد حياة الجرحى والمرضى، والذين نقل بعضهم إلى المستشفى بعد إحراق وتدمير الاحتلال لمستشفى الشهيد كمال عدوان.