شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي مقدما التهنئة لـ نواف سلام : التحديات كبيرة ووحدتنا هي الخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي بيان لتهنئة نواف سلام nawaf salam وجاء فيه: "مع صدور نتائج الاستشارات النيابية التي اجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النواب، فإنني أجريت اتصالا برئيس الحكومة المكلّف الدكتور نواف سلام الموجود في لاهاي، وتمنيت له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة تتلاقى مع المبادئ والأسس التي حددها الرئيس في خطاب القسم وتواكب تطلعات اللبنانيين التواقين الى استكمال مسيرة بناء الدولة وتعزيز سلطتها على كل الاراضي اللبنانية.

كما تقدم ميقاتي بالشكر إلى النواب الذين قاموا بالتصويت لصالحه في اختيار رئيس الحكومة اللبنانية، مقدّرا ثقتهم، كما أشكر النوّاب الذين امتنعوا عن تسميتي لكونهم عبّروا عن نهج ديموقراطي نتمسك به مهما كانت الظروف، بحسب البيان.

وقال البيان: في هذه المناسبة فإنني أتوجه أيضا بالشكر الى جميع اللبنانيين الذين واكبوا العمل الذي قامت به حكومتنا منذ انطلاقتها وخصوصا في مرحلة تصريف الاعمال التي كانت حافلة بالتحديات الداخلية والخارجية وأهمها العدوان الاسرائيلي على لبنان وتداعياته السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية. وقد عملت حكومتنا في فترة قياسية على القيام بالمعالجات الطارئة ، كما وضعت الاسس الفعلية لعملية معالجة تداعيات هذا العدوان، وأصبح للدولة إمكانية مالية فقدتها منذ زمن طويل، اما بالنسبة للمشاريع الإصلاحية فلقد تم انجاز الكثير من مشاريع القوانين تمهيدا لإقرارها في مجلس النواب .

وأضاف: كما عملت حكومتنا رغم هذه الظروف الصعبة على تسيير امور الدولة وتأمين استمراريتها وسير عمل مؤسساتها، كان قدري أن أقود هذا الوطن في أصعب أوقاته، عندما تردد الكثيرون في تحمل المسؤولية، إلى شعبنا العزيز، أقدم أعمق مشاعر الامتنان. لقد كنتم دائمًا مصدر إلهامي وقوتي في كل خطوة اتخذتها. إرادتكم وإيمانكم بلبنان هو ما يجعلني واثقاً بمستقبلنا المشترك".

واستطرد: "اعتمدت طوال الفترة التي توليت فيها رئاسة الحكومة نهج الوسطية الذي انتهجته طوال حياتي السياسية لقناعتي التامة بأن هذا البلد لا يحكم الا بالاعتدال والتوافق، بعيدا عن الاقصاء والتشفي .وقد اثبتت كل التجارب الماضية أن لا بديل عن التوافق، وان نهج التحدي ادى الى اضاعة الكثير من الفرص الانقاذية. وكلي أمل ان تكون المرحلة الجديدة إنقاذيه بكل معنى الكلمة وان تحمل للبنانيين الخير والسلام وراحة البال".

واختتم البيان قائلا: "صحيح أن التحديات التي تواجهنا كبيرة، لكن إرادة شعبنا أقوى، ووحدتنا وقدرتنا على الصمود هما خلاصنا. كما تجاوزنا الحروب والأزمات معًا، سننهض معًا من جديد".

اختيار نواف سلام nawaf salam

حصل القاضى نواف سلام على العدد الكافى من أصوات النواب اللبنانيين ليشكل الحكومة الأولى فى عهد الرئيس جوزيف عون.