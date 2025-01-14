شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 21 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 21 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، باستشهاد فلسطينية جراء قصف الاحتلال لمنزل في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، كما استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال 3 مناطق في دير البلح، وامتدت النار إلى الخيام على شاطئ دير البلح جراء القصف.

وأوضحت الوكالة أن 9 فلسطينيين استشهدوا في قصف للاحتلال على منزل قرب مستوصف خالدية في حي المنارة شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، كما استشهدت فلسطينية في استهداف منزل بجوار تحلية التوبة في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، مشيرة إلى استشهاد مواطنة في قصف للاحتلال، وسط مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46 ألفا و584 فلسطينيا، وإصابة 109 آلاف و731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.