شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: نرفض إجراءات الاحتلال بالضفة والقدس وندعو لوقف حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان إن بلاده تدعم صمود أشقائه الفلسطينيين في الضفة الغربية وتقف بجانبهم حتى ينالوا حقوقهم الكاملة والمشروعة، مؤكدًا رفض الأردن للإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات على الفلسطينيين وحقوقهم، وسياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء وزير خارجية دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والحرب على غزة والجهود المبذولة لإنهائها ورفع المعاناة والظلم عن الأشقاء الفلسطينيين.



وأوضح حسان أن توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني واضحة فيما يتعلق بدعم الأشقاء الفلسطينيين سياسيًا واقتصاديًا وعلى كل المستويات، لافتا إلى جهود الأردن لوقف الحرب على غزة واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وضرورة إنهاء الكارثة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأشار إلى جهود الأردن في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس استنادًا إلى الوصاية الهاشمية عليها، مؤكدًا أن الأردن يكثف جهوده الدبلوماسية ويعمل مع الشركاء الدوليين للمحافظة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعمها في جهودها لمواصلة تقديم خدماتها الإنسانية وفقًا لتكليفها الأممي.



من جانبه..ثمن وزير الخارجية الفلسطيني، مواقف الأردن الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الملك عبد الله الثاني هو المدافع الأبرز عن القضية الفلسطينية، مشيدًا بجهوده لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات وتسهيل الجهود الدولية لإغاثة أهل قطاع غزة.



واستعرض مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار العدوان على غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس.