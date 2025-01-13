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بايدن: إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة الأسد على البقاء في السلطة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الإثنين، 13 يناير 2025 09:41 م

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة بشار الأسد على البقاء في السلطة".

وأضاف في خطاب اليوم الإثنين، أن "هجمات إيران على إسرائيل فشلت لأننا حشدنا دولا للتصدي لها"، كما قال إن "روسيا تعاني لاستبدال ما تخسره في ساحة المعركة من معدات ومقاتلين".

وفي 8 ديسمبر 2024، سقط النظام السوري بقيادة بشار الأسد بعد هجوم كبير شنته قوات المعارضة، وتمكنت من الاستلاء على العاصمة دمشق، لأول مرة منذ عام 2011.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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