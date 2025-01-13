شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة الأسد على البقاء في السلطة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة بشار الأسد على البقاء في السلطة".

وأضاف في خطاب اليوم الإثنين، أن "هجمات إيران على إسرائيل فشلت لأننا حشدنا دولا للتصدي لها"، كما قال إن "روسيا تعاني لاستبدال ما تخسره في ساحة المعركة من معدات ومقاتلين".

وفي 8 ديسمبر 2024، سقط النظام السوري بقيادة بشار الأسد بعد هجوم كبير شنته قوات المعارضة، وتمكنت من الاستلاء على العاصمة دمشق، لأول مرة منذ عام 2011.