شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تكشف تفاصيل قصف أهداف إسرائيلية في يافا المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، إنها نفذت عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليتسي فرط صوتي نوع فلسطين 2.

وقالت في بيان صادر عن قواتها العسكرية، إن "سلاح الجو المسير نفذ بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأوضحت أن العمليات هي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على المجازرِ بحق إخواننا في غزة".