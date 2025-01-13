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جماعة الحوثي تكشف تفاصيل قصف أهداف إسرائيلية في يافا المحتلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الإثنين، 13 يناير 2025 09:10 م

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، إنها نفذت عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليتسي فرط صوتي نوع فلسطين 2.

وقالت في بيان صادر عن قواتها العسكرية، إن "سلاح الجو المسير نفذ بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأوضحت أن العمليات هي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على المجازرِ بحق إخواننا في غزة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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