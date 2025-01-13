شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يبحث هاتفيا مع بايدن والأوضاع في غزة والتطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وجرى خلال الاتصال ، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الاثنين ، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.