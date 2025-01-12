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رئيس وزراء العراق لـ "جوزيف عون": حريصون على تعزيز العلاقات مع لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وأهمية تطويرها وتعزيزها؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.


وشدد رئيس وزراء العراق - في اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع الرئيس اللبناني جوزيف عون - على دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على استقرار لبنان؛ من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة.


وهنَّأ السوداني - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء العراقية - "جوزيف عون"، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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