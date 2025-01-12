شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب نابلس.. وشهيدان بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنون اليوم الأحد منازل المواطنين الفلسطينيين، على أطراف بلدة "مادما"، جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الذي منع الأهالي من الوصول للمنطقة لصد الهجوم.. فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ وحي الشجاعية في مدينة غزة.



وقال رئيس مجلس قروي "مادما" عبد الله زيادة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - إن قوات الاحتلال تتمركز وسط البلدة بأعداد كبيرة، وتمنع تحرك المواطنين، والتصدي للمستوطنين.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون اجتياز "البوابة" مشيا على الأقدام، بقنابل الغاز السام؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق والإرباك في محيط بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم.



وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت البوابة - قبل أسبوع - وقيدت تنقل الفلسطينيين، وفصلت قرى وبلدات الكفريات جنوب طولكرم، عن المدينة، كما أن هذا المدخل يعتبر حلقة الوصل بين محافظتي طولكرم وقلقيلية.



على صعيد متصل، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ وحي الشجاعية في مدينة غزة.



وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن مواطنا استشهد جراء استهداف طائرة مُسيّرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما استشهد آخر وسقط جرحى جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح مختلفة جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة.