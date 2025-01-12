شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الأممى للشؤون الإنسانية بسوريا: 620 ألف شخص نازح داخلى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت أولجا شيريفكو متحدثة المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بسوريا، أن الأزمة الإنسانية تمثل عائقا كبيرا وملايين السوريين في حاجة إلى المساعدات، مشيرة إلى أن 620 ألف شخص نازح داخلي في سوريا ويحتاجون إلى المساعدات الغذائية والطبية.

وأضافت أولجا شيريفكو، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نسعى لدعم المناطق الأشد تضررا وتوفير المساعدات والحماية والدعم الصحي للاجئين وسنعمل على إعادة بناء البنية التحتية ونأمل إقامة دولة سورية طويلة الأمد، مضيفة: "نواجه تحديات كبيرة أمام توفير الكهرباء والوقود ومصادر الطاقة الأخرى والحاجات الغذائية".

وتابعت: "فرقنا تعمل على إزالة الألغام بعدد من المناطق حتى لا تسبب خطرا للمواطنين".