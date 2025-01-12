شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الجيش الأردني ومهربين على الحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتبكت قوات حرس الحدود الأردنية اليوم الأحد مع مجموعات مسلحة من المهربين؛ حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة مع سوريا؛ ما أسفر عن إصابة ضابط أردين ومقتل أحد المهربين.



وذكر الجيش الأردني - في بيان اليوم - أن الاشتباكات نتج عنها مقتل أحد المهربين، وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية؛ إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين "أوتامتيكيين" (كلاشنكوف) ومسدس، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.



وأضاف أن الاشتباكات نتج عنها - أيضاً - إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، وتم إخلاؤه جواً إلى المدينة الطبية وحالته العامة جيدة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة؛ للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.