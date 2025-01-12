شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 4 إرهابيين فى عملية عسكرية بمحافظة مدغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الصومالي، عملية عسكرية، بالتعاون مع المقاومة الشعبية في مدينة عمارا بمحافظة مدغ وسط البلاد؛ أسفرت عن مقتل 4 من عناصر مليشيات "الشباب" المرتطبة بتنظيم القاعدة.



واستهدفت العملية العسكرية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"- اليوم الأحد، منزلا كان يقيم فيه القيادي إسماعيل بيرديلي، وتمكن الجيش الصومالي من الاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.