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الجيش الصومالى: مقتل 4 إرهابيين فى عملية عسكرية بمحافظة مدغ

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القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الصومالي، عملية عسكرية، بالتعاون مع المقاومة الشعبية في مدينة عمارا بمحافظة مدغ وسط البلاد؛ أسفرت عن مقتل 4 من عناصر مليشيات "الشباب" المرتطبة بتنظيم القاعدة.


واستهدفت العملية العسكرية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"- اليوم الأحد، منزلا كان يقيم فيه القيادي إسماعيل بيرديلي، وتمكن الجيش الصومالي من الاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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