شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يسيطر على أكبر موقع تمركز لـ"قناصة الدعم السريع" فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت قوات من الجيش السوداني، من السيطرة على مجمع الرواد السكنى فى مدينة الخرطوم، بعد معركة شرسة مع فوات الدعم السريع، وكان يعتبر المجمع السكنى، قلعة منيعة للقناصة التابعين للدعم السريع، ومثل عقبة أمام تقدم جيش المدرعات إلى مناطق القوز والرميلة والمقرن والسوق العربي في عمق مدينة الخرطوم.

ومجمع الرواد السكني، يقع فى منطقة اللاماب بالخرطوم غرب وزارة الثروة الحيوانية وجنوب شارع النيل، ويضم 17 برجًا سكنيًا، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.



وبالسيطرة على مجمع الرواد السكنى، يقترب الجيش من مخازن السكر وتقاطع سك العملة ليمهد الطريق للالتقاء بجيش سلاح المهندسين.



ويتوقع المراقبون، أن تدور معارك عنيفة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة في منطقة وسط وجنوب الخرطوم.



وكان الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، قد تمكنت أمس السبت من استعادة السيطرة على مدينة ود مدني الاستراتيجية في وسط السودان بولاية الجزيرة، وذلك بعد خضوعها لسيطرة قوات الدعم السريع لأكثر من عام.



وطالت ميليشيا الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات كبيرة بحق المدنيين العزل فى ولاية الجزيرة، ومنها التهجير القسرى والقتل على أساس عرقى، واستهداف المدنيين بشكل ممنهج.