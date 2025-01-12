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متحدث الصحة بغزة: جيش الاحتلال يقصف المواطنين فى سكنهم ووضع المستشفيات كارثى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الأحد، 12 يناير 2025 12:34 م

أكد الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال يقصف المواطنين في أماكن سكنهم والوضع في المستشفيات كارثي، مشيرا إلى خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن شمال القطاع بلا خدمات صحية جراء القصف المستمر وجيش الاحتلال أخرج 27 مستشفى عن الخدمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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