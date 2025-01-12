شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة بغزة: جيش الاحتلال يقصف المواطنين فى سكنهم ووضع المستشفيات كارثى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال يقصف المواطنين في أماكن سكنهم والوضع في المستشفيات كارثي، مشيرا إلى خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن شمال القطاع بلا خدمات صحية جراء القصف المستمر وجيش الاحتلال أخرج 27 مستشفى عن الخدمة.