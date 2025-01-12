شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قصف الجيش السودانى لمواقع تمركز الدعم السريع فى الخرطوم بحرى والان مع تفاصيل الخبر

واصلت القوات المسلحة السودانية، قصف مناطق تمركز ميليشيا الدعم السريع فى مدينة الخرطوم بحرى، إذ قصفت مدفعية الجيش السوداني فى أم درمان مواقع الدعم فى الخرطوم بحرى.

وأطلق الجيش عددا من القذائف الصاروخية عبر المدفعية الثقيلة، مستهدفا مواقع الدعم السريع في المدينة، بعد عملية الهجوم في شمال المدينة عند محور مصفاة تكرير النفط الذي تقدم نحوه الجيش بشكل مفاجئ أمس السبت.

وتشهد مدينة الخرطوم بحرى، اشتباكات عنيفة منذ مساء السبت، وتتواصل الاشتباكات حتى اليوم الأحد، وفقا لصحيفة المشهد السودانى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تستمر فيه، القوات المسلحة في عمليات تمشيط القرى والبلدات المختلفة في ولاية الجزيرة، بعد تمكن الجيش من استعادة السيطرة على عاصمتها مدينة ود مدني أمس السبت.

فيما تمكن جنود من الجيش السوداني، ممثل فى عناصر سلاح المدرعات التابع للقوات المسلحة السودانية، من دخول مجمع الرواد السكني جنوبي العاصمة الخرطوم، بعد السيطرة عليه.

