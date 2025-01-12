شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة طوارئ جنوب الحزام: استمرار العمل بمستشفى بشائر الخرطوم رغم انسحاب أطباء بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام، أن مستشفى بشائر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مستمر فى تقديم الخدمات الطبية، رغم إعلان منظمة أطباء بلا حدود وقف أنشطتها بالمستشفى الجمعة الماضية.



وقالت الغرفة فى بيان عبر حسابها بفيسبوك إنها تلقت تخوفات من مواطني المنطقة بشأن احتمالية توقف المستشفى عن العمل بعد انسحاب المنظمة الدولية، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وأوضحت أن غالبية المتطوعين من الكوادر الطبية بغرفة الطوارئ، الذين ينحدرون من المنطقة نفسها، أبدوا استعدادهم التام للعمل في المستشفى دون أي شروط، مؤكدين وعيهم بحجم التحديات التي تواجه سكان المنطقة وحاجتهم الماسة إلى الخدمات الطبية.

وكشفت الغرفة، عن أن مستشفى بشائر استأنف العمل مؤقتًا أمس السبت 11 يناير، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، إلى حين إكمال الترتيبات اللازمة لتشغيله بالطاقة الكاملة على مدار 24 ساعة.

وأشارت إلى أن إدارة المستشفى ستتم من خلال شراكة بين متطوعي غرفة طوارئ جنوب الحزام والإدارة الجديدة، وجميعهم من أبناء المنطقة، لضمان استمرارية الخدمات.

وجددت الغرفة التزامها بتقديم كافة الخدمات الطبية مجانًا، مطمئنة المواطنين في جنوب الحزام والمناطق المجاورة باستمرار الرعاية الصحية دون انقطاع.

