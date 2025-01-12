شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان الإماراتى واللبنانى يتفقان على إعادة فتح سفارة الإمارات فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الرئيسان الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره اللبنانى جوزيف عون، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات فى بيروت.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد، اليوم /السبت/ اتصالا هاتفيا، مع جوزيف عون، هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان، متمنيا له التوفيق فى قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والاستقرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه إلى العمل معا بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما ويسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا دعم الإمارات لكل ما يضمن أمن لبنان واستقراره ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية.



من جانبه، أكد الرئيس اللبنانى حرصه على مواصلة ترسيخ العلاقات مع الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مثمنا مواقف الإمارات الداعمة للبنان على مختلف المستويات.



وبحث الرئيسان، خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين بجانب عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.