شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إصابة نائب قائد لواء ناحال فى كمين أدى لمقتل 4 جنود ببيت حانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع واللا العبرى إصابة نائب قائد لواء ناحال فى كمين بيت حانون الذى أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين.

وأكد الرئيس الإسرائيلى ان الحرب تستمر في فرض أثمان باهظة ومؤلمة للغاية إذ فقدنا 10 جنود الأسبوع الماضي وحده

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر إن منطقة تنفيذ الكمين في بيت حانون كان الجيش أنهى تطهيرها وتقع تحت سيطرته الكاملة.