شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان والولايات المتحدة تؤكدان تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الالتزام بتعزيز الشراكة العُمانية - الأمريكية وروابط الصداقة التاريخيّة القائمة ومواصلة تنمية علاقات التعاون في كافة المجالات والتنسيق المشترك بما يسهم في ترسيخ قواعد السّلام والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه البوسعيدي من بلينكن ، والذي تم خلاله تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية دعم الحوار والتعاون الدّولي في مواجهة التحدّيات المشتركة حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت.



كما أعرب وزير الخارجية العماني عن خالص تعازي سلطنة عُمان وتضامنها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة حرائق الغابات التي اندلعت أخيرًا في ولاية كاليفورنيا، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها السُّلطات الأمريكية لاحتواء هذه الكارثة والحدّ من آثارها على السّكان والممتلكات.