شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 فلسطينيين فى هجمات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 9 فلسطينيين بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنين عليهم خلال اقتحام بلدات ومدن عدة فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى و3 آخرين بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرّح بعد أن أوقفتهم عند مرورهم بأحد الحواجز العسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ديراستيا غربى محافظة سلفيت، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها ودمرت محتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى أيضا بلدة طلوزة شمالى غربى مدينة نابلس بالضفة الغربية، وسيّرت دوريات فى عدة شوارع، ونشرت عددا من طائرات الاستطلاع فى سماء البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد جعفر دبابسة عضو كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الذى استشهد قبل أيام، وعبثت بمحتوياته قبل أن تنسحب إلى خارج البلدة.

واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة شابا من داخل مركبة قرب بلدة عصيرة الشمالية فى نابلس.

وفى سياق الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة، أصيب 3 فلسطينيين مساء السبت برضوض فى هجوم لعشرات المستوطنين الإسرائيليين على بلدة تُرمسعيا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس البلدية لافى شلبى إن ما بين 30 و40 مستوطنا مدججين بالسلاح هاجموا القرية وأحرقوا مركبتين وأصابوا 3 شبان بكدمات نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين.

وأشار إلى أن سكان القرية تصدوا للمستوطنين قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلى ويبعدهم عن القرية.