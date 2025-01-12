شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون ، مساء السبت، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر فلسطينية ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن مئات المستوطنين المسلحين، بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي ، إقتحموا عدة أحياء في البلدة القديمة بالخليل ، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب ، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث أدوا فيه رقصات "تلمودية" على وقع الموسيقى الصاخبة.



وكانت قوات الاحتلال قد شددت ، منذ صباح اليوم ، من إجراءاتها العسكرية القمعية بحق الفلسطينيين في تلك المنطقة، وأغلقت كافة مداخلها ، ومنعتهم من التنقل ، وفرضت عليهم حظرا للتجول، لتأمين اقتحام المستوطنين.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة الخضر ، جنوب مدينة بيت لحم ، وتمركزت في منطقة البوابة ، على الشارع الرئيسي (القدس - الخليل) ، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت ، دون أن يبلغ عن إصابات.