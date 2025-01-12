شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع يهنئ عون بانتخابه رئيسا للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، اليوم الأحد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في اتصال هاتفي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان.

وجاءت التهنئة بعد ساعات من استقبال الشرع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في دمشق.

وعبر الشرع عن أمله في إعادة تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي في دمشق.

وأكد الشرع "أهمية وجود حالة مستقرة في لبنان بوجود الرئيس جوزيف عون أو رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن كان سيعاد تكليفه" وفق تعبيره.