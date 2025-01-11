شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الصومال: التنظيمات الإرهابية تمثل خطرا حقيقيا على الدولة ووحدة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية الصومالي علي يوسف علي حوش، أن مليشيات "الشباب" وتنظيم "داعش" الإرهابيين يمثلان خطراً حقيقياً على كيان الدولة ووحدة الشعب والسلام.

وقال علي يوسف- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /السبت/ - إن الحكومة الفيدرالية الصومالية عازمة القضاء على التنظيمات الإرهابية من كافة محافظات البلاد بالتعاون مع الشركاء الدوليين من خلال الضربات الجوية والعمليات العسكرية، ومتابعة تحركات الإرهابيين، ومكافحة تمويل الإرهاب والفكر المتطرف.

وأثنى وزير الداخلية الصومالي على الجهود الجبارة التي يبذلها الجيش الوطني في عملياته العسكرية للقضاء على الإرهابيين.

وأشار إلى أن تقويض قدرات الإرهابيين يعد جزءا هاما من خطة الأمن الوطني.. مشددا على أهمية التمييز بين السياسة الداخلية والحرب على الإرهاب.