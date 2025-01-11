شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تشدد إجراءاتها العسكرية على الحواجز بمحيط نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها على العسكرية على الحواجز المنتشرة بمحيط مدينة نابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحواجز وأغلقت بعضها، ونصبت حواجز أخرى على الطريق الواصل بين جنين – نابلس، وطوباس - نابلس.

وأضاف أن هذه الإجراءات تسببت بأزمة مرورية خانقة، واحتجاز عدد من المواطنين والتدقيق بهوياتهم وتفتيش المركبات.