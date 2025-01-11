شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استمرار قوات الاحتلال منع وصول مساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى شمال قطاع غزة بالمساعدات الحيوية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المكتب الأممي يشعر بقلق عميق إزاء التأثير الذي يخلفه نقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة، وحذرت شركات الاتصالات الفلسطينية من أن خدماتها قد تبدأ في التوقف غدا بسبب نقص الوقود، الذي تحتاج إليه لتشغيل مولدات معداتها.

وفي الضفة الغربية، نقلت التقارير الحديثة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية صورة عنيفة للغاية من استهداف المستوطنين الإسرائيليين للمدنيين الفلسطينيين بحماية من قوات الاحتلال، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصابت 38 آخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال المكتب إنه خلال الأسبوع الأول من العام، أصاب المستوطنون الإسرائيليون 18 فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك تسعة في محافظة رام الله.

وفي الوقت نفسه، شُرد أكثر من 50 فلسطينيا في الضفة الغربية بسبب عمليات هدم المنازل، وكان أغلبهم في سلوان بالقدس الشرقية.



