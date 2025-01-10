شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى يصل إلى بيروت للقاء الرئيس اللبنانى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإيطالية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانى وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت لعقد سلسلة من الاجتماعات المؤسسية بما في ذلك مع الرئيس اللبنانى المنتخب جوزيف عون ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية أن محور المحادثات كان دعم إيطاليا القوي لعملية تحقيق الاستقرار والتهدئة في لبنان.



وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن انتخاب الرئيس عون يمثل لحظة تاريخية للبنان وإشارة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط برمتها ، وشدد على التزام إيطاليا باستقرار وأمن الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية من خلال الوحدة الإيطالية العاملة في لبنان ضمن مظلة قوات الأمم المتحدة المؤقتة، مشيرا الى العمل على ضمان أن يمثل وقف إطلاق النار القائم مع إسرائيل خطوة أولى نحو السلام المستدام.



وأشار البيان إلى أن لبنان يعد أحد المستفيدين الرئيسيين من المساعدات الإنسانية والتنموية للتعاون الإيطالي ، حيث خصصت إيطاليا 17 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للبنان خلال الأزمة الأخيرة، مع مساهمة جديدة قدرها 10 ملايين يورو خصصتها خلال المؤتمر الإنساني الذي عقد في أكتوبر الماضي في مدينة بيسكارا الإيطالية.