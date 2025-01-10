شكرا لقرائتكم خبر عن "سبأ": عدوان ثلاثى استهدف محطة كهرباء حزيز المركزية جنوبى صنعاء بـ13 غارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا عدواناً واسع النطاق على اليمن، استهدف محافظة عمران والحديدة ومحطة كهرباء حزيز المركزية جنوب صنعاء ب13 غارة، وذلك بالتزامن مع التوافد الجماهيري المليوني نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وبحسب ما ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، فإن هذ الهجمات على اليمن "ليست ردا على إطلاق مسيرتين أمس، وإنما هي هجوم واسع خطط له مسبقاً، كجزء من تغيير سياسة إسرائيل تجاه اليمن".

وهناك استعدادات تجري في "إسرائيل"، تحسباً لرد من اليمن نتيجة الغارات، مؤكدةً أن إسرائيل راضية عن تعاونها مع الأمريكيين، فهم يعملون جنباً إلى جنب على مستوى استخباراتي وثيق للغاية كذلك نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك تقسيماً واضحاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالنسبة للمناطق المستهدفة مؤكدةً أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن هذا هو ما سيهزم اليمنيين أو يجعلهم يوقفون الهجمات ضدنا أو ضد السفن في البحر الأحمر.

ومن جانبه قال وزير الجيش الإسرائيلي إن هجومنا في اليمن هو رسالة واضحة إلى قادة الحوثيين بأنه لن تكون هناك حصانة لأي منهم، وقال إن الأهداف التي قُصفت شملت مواقع بنية تحتية عسكرية بمحطة كهرباء حزيز وميناءي الحديدة ورأس عيسى على الساحل الغربي.