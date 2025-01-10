شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" والولايات المتحدة تبحثان دعم جهود الاستقرار والأمن فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال اتصال هاتفي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، دعم جهود الاستقرار والأمن في المنطقة.



ونوه البديوي - خلال الاتصال، وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - بأن دول مجلس التعاون تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن في جميع القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في غزة.. مشددا على ضرورة وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الأزمة وفق القرارات الدولية والأممية.



كما استعرض الجانبان الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا، حيث أشار الأمين العام للتعاون الخليجي إلى دعم دول المجلس لكافة الجهود والمساعي للوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق الاستقرار والتنمية والأمن للشعب السوري.



وفي الملف اللبناني.. رحب الجانبان بانتخاب رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وأعربوا عن تطلعهم بأن تسهم هذه الخطوة الإيجابية باستقرار وأمن لبنان، بما ينعكس بالازدهار والتنمية على الشعب اللبناني.



كما تم خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.