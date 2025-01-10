شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الكتائب اللبنانية": خطاب عون غير مسبوق وسنعمل معه لإنجاح مشروعه الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، أن صفحة جديدة من تاريخ لبنان فتحت آملا أن تكون مشرقة وأن تقف الدول كلها إلى جانب لبنان لإعادة النهوض.

وعن خطاب الرئيس جوزيف عون، قال الجميل إنه أول رئيس ينتخب بعد الحرب في بلد محرر من أي وصاية، ولهذا السبب خطابه غير مسبوق في آخر 30 سنة، مضيفا: كل الرؤساء إما أتوا في زمن الوصاية السورية أو في فترة كان "حزب الله" فيها قابضا على القرار وكان ممنوعا على أي رئيس التحدث عن مصلحة بلده وأن يكون خطابه واضحا كخطاب الرئيس عون وهو الخطاب الطبيعي والمنطقي الذي ينتظره كل اللبنانيين.

وأضاف: صفحة جديدة فتحت ولبنان أصبح رسميا خارح الممانعة وقادرا على أن يقرر مصيره من دون أي وصاية من أحد، ومسؤوليتنا بدعم كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي مساعدة رئيس الجمهورية ودعمه لتحقيق ما التزم به، ونحن نتعهد بأن ندافع عن الخطاب الذي يمثلنا بشكل كامل ونقف إلى جانبه ونبذل كل جهدنا لإنجاح هذا المشروع لأنه الخلاص الوحيد للبنان، يهمنا أن ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنسحب إسرائيل من لبنان وأن ينتشر الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية كما تعهد رئيس الجمهورية، وأقول إن شعورا قويا بالفخر انتابني أثناء إلقاء الرئيس خطاب القسم وكأن حلما تحقق بالنسبة لنا.

وأضاف الجميل: "أننا سنقوم بعملنا وكحزب كتائب سنكون إلى جانب الرئيس لتحقيق ما وعد به في خطاب القسم في مشروعه الوطني، وقال نريد أن يستمر الدعم العربي الى جانبنا ونشكر من القلب كل الدعم والمساعدة لحماية لبنان من كل الفظائع التي تعرض لها، ونتمنى أن يستمر العالم العربي إلى جانبنا لإعادة النهوض وإعادة الإعمار ووضع لبنان على سكة النهوض والتطور".