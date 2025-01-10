شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على 6 جثث لتنظيم داعش عقب استهداف وكر فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، اليوم الجمعة، العثور على 6 جثث لعصابات داعش من بينها ما يسمى نائب والي كركوك، عقب ضربة جوية استهدفت وكرا للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قطاع قيادة عمليات كركوك شمال العراق.



وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إلحاقاً ببياننا بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك والتي استهدفت خلالها وكراً مهماً للإرهابيين الذي حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب، فقد شرعت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بمتابعة فنية وإشراف وتخطيط خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة إلى المكان المستهدف بالاشتراك مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك".



وأضافت أنه "تم العثور على 6 جثث لعصابات داعش الإرهابية من ضمنهم ما يسمى (نائب والي كركوك)"، مشيرة إلى أن القوة عادت بعد تنفيذها المهمة بسلام، بعد أن حاصرت الإرهابيين في كهوف ومخابي معقدة في جبال حمرين استمرت لمدة خمسة أيام.



وأوضحت الخلية أن "هذه العمليات الاستباقية التي تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية".