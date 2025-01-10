شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثي: 12 غارة أمريكية - بريطانية على محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثي، إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ12 غارة مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء".

وتشن القوات الأمريكية البريطانية غارات جوية من حين إلى أخر على أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، نظرا لقيامها بقصف السفن وأهداف إسرائيلية ردا على جرائم الاحتلال في غزة.

ونهاية العام الماضي، تعرض مبنى وزارة الدفاع وسط صنعاء، ومعسكر الفرقة الأولى مدرع، ومجمع العرضي، لعدة غارات، يعتقد بأنها أمريكية - بريطانية.