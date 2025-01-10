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قتلى وجرحى فى حادث تدافع داخل الجامع الأموى بالعاصمة السورية دمشق.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 10 يناير 2025 01:36 م

قالت وسائل إعلام سورية، إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا نتيجة لحادث تدافع داخل الجامع الأموي، في العاصمة السورية دمشق، بعد صلاة الجمعة.

وذكر الدفاع المدني السوري، أن "هناك 3 نساء بين الضحايا وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة، بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد"، بحسب قولها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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