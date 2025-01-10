شكرا لقرائتكم خبر عن أول زيارة رسمية لرئيس الحكومة اللبنانية إلى سوريا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، غداً السبت، الزيارة الرسمية الأولى إلى سوريا، ويرافقه في الزيارة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

ومن المقرر أن يلتقى ميقاتى مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وتتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة .

وكان وليد جنبلاط السياسى اللبنانى البارز، والرئيس السابق لحزب التقدمى الاشتراكي في لبنان، قد قام الشهر الماضى بزيارة تعد هى الأولى لسياسى لبنانى إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد .

والتقى جنبلاط مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع فى قصرالشعب مهديا إياه كتابًا عن والده، حيث رافق جنبلاط شيخ طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى وأعضاء المجلس المذهبي الدرزي، وكتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة نجله النائب تيمور جنبلاط. كما تحظى الزيارة بتغطية إعلامية لافتة.

وحمل جنبلاط معه للشرع مذكرة تضمنت مقاربة الحزب التقدمي الاشتراكي للمرحلة الجديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا، مرتكزها حسن الجوار وإصلاح ما شاب هذه العلاقة، وما تتطلبه من إعادة صياغة الاتفاقات المعقودة بين البلدين خلال نظام الأسد، لتتناغم وأسس العلاقات السليمة بين الدول، وإلغاء ما يتعارض مع هذا المبدأ.

كما تطرق الاشتراكي في رسالته إلى النازحين السوريين في لبنان وعودتهم الكريمة إلى ديارهم، ووجوب متابعة البحث عن اللبنانيين المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا، والعمل على ضبط المعابر الحدودية ومنع التهريب.