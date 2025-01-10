شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: عون طلب من الحكومة الاستمرار فى تصريف الأعمال لحين التشكيل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، عقب اللقاء الأول الذى جمعه بالرئيس اللبنانى جوزيف عون، فى قصر بعبدا، إن الأخير طلب منه استمرار الحكومة فى تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، موضحا أن هناك خطوات دستورية لتشكيل الحكومة والتى يجب أن تكون قادرة على تنفيذ التوجه الذي شرحه الرئيس المنتخب أمس، مشيرا أن الجميع أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذ لبنان.

وتباحث الرئيس عون وميقاتى حول ما تم إنجازه فى المرحلة السابقة، وما قامت به الحكومة، وفى هذا الصدد قال ميقاتى: لقد تمكنا من تمرير المرحلة واستطعنا الحفاظ على الدولة ومرافقها، وأضاف ميقاتى قائلا: لقد تحدثت مع عون عن وضع الجنوب وضرورة إنسحاب العدو الإسرائيلي بالكامل ووقفه خروقاته للبنان، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة يجب أن تشهد على سحب السلاح من جنوب الليطاني وإرساء الإستقرار في الجنوب وكل لبنان.

وتابع: الرئيس عون وضع خطوطاً عريضة لخطة العمل وهناك أمور كثيرة تحدث عنها يمكن تنفيذها والعمل عليها، ونحن نقدر كل الآراء السياسية ولكل شخص له حريته في قول ما يُريد والإجراءات الدستورية بشأن تشكيل الحكومة تأخذ مجراها".



