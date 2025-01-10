شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت وكالة وفا ارتقاء مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46006 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,378 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.