شكرا لقرائتكم خبر عن فى مقدمتها رفض توطين الفلسطينيين.. أبرز تصريحات "عون" عقب انتخابه رئيسا للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لبنان المنتخب جوزيف عون فى خطابه الأول عقب أداء اليمين الدستورية على عدة نقاط ترسم ملامح مسار لبنان داخليا وخارجيا خلال الفترة المقبلة.

نوجز أبرز ما جاء فى خطاب الرئيس اللبنانى فى النقاط التالية:

- شدد على رفض توطين الفلسطينيين وتولى الدولة أمن المخيمات.

- التأكيد على حق الدولة فى احتكار حمل السلاح.

- الانفتاح على الغرب والشرق وتأسيس علاقات استراتيجية جديدة مع بلدان العالم.

- توطيد علاقات لبنان مع محيطه العربى والدول الشقيقة.

- إجراء استشارات نيابية فى أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة لبنان.

- تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.

- لا تهاون فى حماية أموال المودعين.

- معالجة القضايا العالقة مع سوريا بما يشمل موضوعى الحدود والنازحين.

- لا يجب أن يكون هناك تهريب أو تجارة مخدرات أو بؤر أمنية أو تدخل فى القضاء.

- لا تدخل فى القضاء ولا محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد.

- العمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون استقلال القضاء