شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه رسميا.. من هو رئيس لبنان الـ 14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إعلان قائد الجيش جوزيف عون اليوم الخميس رئيساً للبنان، وذلك بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات النواب الـ128، فمن هو العماد عون؟

- وُلد عون في منطقة سن الفيل شرق بيروت في 10 يناير 1964 وهو من بلدة العيشية في جنوب لبنان.

- التحق بالكلية الحربية اللبنانية، حيث تخرج ضابطاً في الجيش اللبناني، ومن ثم بدأ مسيرة عسكرية طويلة شهدت ترقيات متتالية نتيجة لكفاءته وانضباطه.

- تولى عون عدة مناصب قيادية في الجيش، حيث أظهر مهارة متميزة في إدارة العمليات العسكرية المعقدة، خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن. عُين قائداً للجيش في مارس 2017، إذ ركز على تعزيز دور المؤسسة العسكرية كحامية للسيادة الوطنية ووحدة البلاد.

- وخلال قيادته للجيش، واجه العماد عون تحديات كبرى، أبرزها مكافحة الإرهاب حيث قاد الجيش اللبناني معارك حاسمة ضد الجماعات الإرهابية، لا سيما في جرود رأس بعلبك والقاع عام 2017، حيث نجح في تطهير المنطقة من تنظيم "داعش".

- أثبت عون قدرة الجيش على لعب دور محوري في الحفاظ على الأمن خلال فترات التوتر السياسي والاجتماعي التي شهدها لبنان.

- عزز الشفافية في المؤسسة العسكرية فقد عمل على تحسين سمعة الجيش من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة الإدارية داخله.

- حرص على تطوير علاقات الجيش اللبناني مع الدول المانحة، مما ساهم في تأمين دعم لوجستي وعسكري ساعد في تعزيز قدرات الجيش.