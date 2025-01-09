شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الرئيس اللبنانى المنتخب يؤدى القسم فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الرئيس اللبنانى الـ14 جوزيف عون القسم عقب إعلان رئيس البرلمان فوزه بمقعد الرئاسة.

وقد تم انتخاب قائد الجيش اللبنانى جوزيف عون ليصبح الرئيس الـ14 للبنان بعد عامين من الشغور الرئاسي فى الدولة منذ انتهاء فترة ولاية ميشال عون.

وقد حصل عون على 99 صوتا فى الجلسة الثانية حيث قد عقدت جلستان بالبرلمان اللبنانى اليوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية وقد باءت الجلسة الأولى بالفشل بعد حصول جوزيف عون على 71 صوتا من 86 صوتا كانت مطلوبة لنجاحه من إجمالى 128 صوتا فى البرلمان .

وقال جوزيف عون فى أول خطاب له عقب انتخابه رئيسًا للبنان: "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".

وأضاف عهدي أن أدفع مع الحكومة المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات وسأعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة.



سنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتوجات والصناعات ونستقطب السياح .



وشدد على رفض التوطين للفلسطينيين وقال نؤكد عزمنا لتولي أمن المخيمات.



استكمل عون خطابه قائلًا: "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض، سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه".