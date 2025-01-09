شكرا لقرائتكم خبر عن رفع العلم على قصر بعبدا وإطلاق 21 طلقة مدفعية لاستقبال رئيس لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس لبنان المنتخب جوزيف عون إلى قصر بعبدا حيث مقر الحكم، وقد تم رفع علم الدولة فوق القصر فيما أطلقت 21 طلقة مدفعية احتفاظ بقدوم الساكن الجديد للقصر.

وبالتزامن أطلقت البواخر في مرفأ بيروت صافراتها، احتفاءً بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وذلك بتوجيه من الإدارة، في مشهد رمزي يعكس الأمل بمستقبل مشرق للبنان.

كما التقطت عائلة الرئيس اللبنانى الجديد أول صورة لها من داخل قصر بعبدا.

وقد أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فوز عون بمقعد الرئاسة بعدد أصوات 99 صوتا خلال الجلسة الثانية التى عقدها البرلمان عون بعد أن كان عون قد حصل على 71 صوتا فقط خلال الجلسة الاولى التى عقدت صباح الخميس.

وقد عقدت جلستان بالبرلمان اللبنانى الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية وقد باءت الجلسة الأولى بالفشل بعد حصول جوزيف عون على 71 صوتا من 86 صوتا كانت مطلوبة لنجاحه من إجمالى 128 صوتا فى البرلمان .



وقد شهدت الجلسة الأولى مشادات وتبادل ألفاظ نابية بين بعض النواب.