شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للبلاد.

وقال بري - عقب أداء جوزيف عون اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب - :"أتقدم باسم الأمة اللبنانية وباسم اللبنانيين جميعا خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ولا سيما في الجنوب اللبناني حيث يتعرض المواطنون إلى حرب أبشع وأشد قساوة من أي حرب أخرى ، وكلنا بانتظار العهد الجديد ، وباسم المجلس النيابي أتقدم بالتهنئة للرئيس جوزيف عون".



وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن خلال الجلسة الثانية للمجلس عن فوز جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد حصوله على تأييد 99 نائبا فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 9 ، السيادة والدستور 13، وشبلي الملاط 2 ، والأوراق الملغاة 5.



وأسفرت الجولة الأولى من الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية عن حصول جوزيف عون على 71 صوتا مؤيدا له من إجمالي 128 صوتا بحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الدبلوماسيين.