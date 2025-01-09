شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عون: الزلزال السياسى فى الشرق الأوسط غير أنظمة وقد يغير حدودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون: "لقد شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا للجمهورية اللبنانية"، مؤكدا أن لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتفجيرات وسوء إدارة أزماتنا.

وأضاف عون بعد آداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، أن الزلزال السياسي في الشرق الأوسط غير أنظمة وقد يغير حدودا، محذرا بقوله: "إذا انكسر أي طرف في لبنان سننكسر جميعا".