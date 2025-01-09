شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز جوزيف عون رئيسًا للبنان بعد انتخابه اليوم الخميس، في الدورة الثانية من البرلمان اللبناني لانتخاب الرئيس ب99 صوتًا من أصل 128.



وفي الجولة الثانية جاء التصويت بالأغلبية، بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.

رئيس لبنان الجديد

واستأنف البرلمان اللبناني جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد قرار رفعها لساعتين للتشاور بعد فشل انتخاب جوزيف عون رئيسًا.

وكانت بدأت عملية الاقتراع في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للبلاد اليوم، وبدأ فرز أصوات النواب اليوم الخميس، لإنهاء شغور سدّة الرئاسة الذي استمر لأكثر من سنتين في لبنان.



انتخاب الرئيس الجديد للبنان

وفي بداية الجلسة، بدأت تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب بعد بدء الجلسة، بحسب فرانس برس.



ويحضر جلسة البرلمان اللبناني دبلوماسيون بينهم السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان.

وفشل مجلس النواب اللبناني في جلسته الأولى اليوم الخميس في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبلاد لعدم حصوله على أصوات ثلثي النواب.